27 октября 2025 в 11:45

В Госдуме рассказали, что обеспечивает лидерство России в Арктике

Депутат Вассерман: ледоколы и привычка к холоду обеспечат лидерство РФ в Арктике

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия обладает значительным опытом в строительстве ледоколов, в то время как школа ледоколостроения у англосаксов отсутствует, и это дает России существенное преимущество в освоении Арктики, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Кроме этого, по его мнению, лидерству РФ способствует привычка к выживанию и работе в условиях холода.

Россия обладает значительным опытом в строительстве ледоколов (более века), в то время как школы ледоколостроения у англосаксов отсутствует. Это дает России существенное преимущество в освоении Арктики. Помимо самого строительства, существует глубокое понимание того, как применять и эксплуатировать ледоколы, что является более сложной задачей, чем просто их создание, — сказал Вассерман.

По его словам, многое определяют географические условия и наработанный опыт.

Северная граница США проходит на широте Киева, а северная граница плотного расселения канадцев — приблизительно между Брянском и Тулой. Это означает, что англосаксы, составляющие большинство населения США и Канады, не имеют привычки к жизни в холодных условиях и необходимых навыков выживания. В то время как русская цивилизация, формировавшаяся в условиях отрицательной изотермы января, обладает этими качествами. Привычка к выживанию в условиях холода — это не только физическая закалка, но и знание того, как правильно одеваться и вести себя в морозы. Представления о правильной и комфортной жизни существенно различаются между русскими и англосаксами, что приводит к тому, что последние не знают, как действовать в условиях, с которыми русские справляются «на автопилоте», — объясняет депутат.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа намерена достичь паритета с Россией по количеству ледоколов. Американская сторона рассматривает возможность приобретения ледоколов у Финляндии для укрепления своего присутствия в Арктическом регионе.

