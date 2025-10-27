«Ангара» лишилась лицензии на коммерческие рейсы

Росавиация решила аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок, заявили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что решение было принято на основании акта внеплановой проверки управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы, — подчеркнули в Росавиации.

Маршрутная сеть «Ангары» состоит из 11 региональных направлений полетов, перевозить пассажиров по этим маршрутам будут другие перевозчики. Например, «ИрАэро» уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачен, Бодайбо и Чару. «Хабаровские авиалинии» в свою очередь будут выполнять полеты по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск.

Уточняется, что «Ангара» закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств либо же переоформить билеты на рейсы «ИрАэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».

