27 октября 2025 в 11:41

Предприятия Петербурга обратились к Алиханову с одной просьбой по субсидиям

Руководители трех петербургских предприятий обратились к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с просьбой отменить требование о возврате ранее предоставленных субсидий на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, сообщает издание «Деловой Петербург». Средства были выделены на реализацию проектов в сфере судового оборудования и составляют значительную часть выручки компаний за последние три года.

По словам авторов обращения, возврат указанных средств негативно отразится на финансовом состоянии предприятий и поставит под угрозу их хозяйственную деятельность. Это также может повлиять на выполнение существующих договорных обязательств, заключенных компаниями.

Ранее стало известно, что правительственная комиссия по электроэнергетике на текущей неделе рассмотрит предложение Федеральной антимонопольной службы о снижении социальной нормы энергопотребления для населения. Данная инициатива направлена на решение проблемы перекрестного субсидирования в энергетической отрасли, когда промышленные потребители, а также малый и средний бизнес фактически компенсируют разницу между рыночными тарифами и льготными ставками для граждан.

предприятия
Cанкт-Петербург
Антон Алиханов
Минпромторг
субсидии
