Предприятия Петербурга обратились к Алиханову с одной просьбой по субсидиям

Руководители трех петербургских предприятий обратились к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с просьбой отменить требование о возврате ранее предоставленных субсидий на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, сообщает издание «Деловой Петербург». Средства были выделены на реализацию проектов в сфере судового оборудования и составляют значительную часть выручки компаний за последние три года.

По словам авторов обращения, возврат указанных средств негативно отразится на финансовом состоянии предприятий и поставит под угрозу их хозяйственную деятельность. Это также может повлиять на выполнение существующих договорных обязательств, заключенных компаниями.

