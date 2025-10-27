Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить

Правительственная комиссия по электроэнергетике на текущей неделе рассмотрит предложение ФАС о снижении социальной нормы энергопотребления для населения, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию. Данная инициатива направлена на решение проблемы перекрестного субсидирования в энергетической отрасли.

Данное предложение должно урегулировать ситуацию, когда промышленные потребители, а также малый и средний бизнес фактически компенсируют разницу между рыночными тарифами и льготными ставками для граждан. Согласно имеющимся данным, в начале 2025 года сумма переплаты равнялась 339 млрд рублей.

Ранее стало известно, что разработанные Федеральной антимонопольной службой тарифы на электроэнергию, которые вступают в действие с 1 октября 2026 года, сильнее всего отразятся на стоимости электричества в Чукотском автономном округе. Наименьший рост цен будет зафиксирован в Иркутской области.

До этого появилась информация, что ФАС разработала проект новых тарифов на электроэнергию для населения. Согласно документу, с 1 октября 2026 года предусмотрено повышение платежей за электричество в среднем на 10,8–10,9% для большинства регионов страны.