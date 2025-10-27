Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:13

Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить

ФАС предложила снизить социальную норму потребления электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительственная комиссия по электроэнергетике на текущей неделе рассмотрит предложение ФАС о снижении социальной нормы энергопотребления для населения, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к заседанию. Данная инициатива направлена на решение проблемы перекрестного субсидирования в энергетической отрасли.

Данное предложение должно урегулировать ситуацию, когда промышленные потребители, а также малый и средний бизнес фактически компенсируют разницу между рыночными тарифами и льготными ставками для граждан. Согласно имеющимся данным, в начале 2025 года сумма переплаты равнялась 339 млрд рублей.

Ранее стало известно, что разработанные Федеральной антимонопольной службой тарифы на электроэнергию, которые вступают в действие с 1 октября 2026 года, сильнее всего отразятся на стоимости электричества в Чукотском автономном округе. Наименьший рост цен будет зафиксирован в Иркутской области.

До этого появилась информация, что ФАС разработала проект новых тарифов на электроэнергию для населения. Согласно документу, с 1 октября 2026 года предусмотрено повышение платежей за электричество в среднем на 10,8–10,9% для большинства регионов страны.

ФАС
электроэнергия
нормы
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Сын Ширвиндта поздравил маму с 90-летием и показал фото из семейного архива
«Что-то шипят, воняют»: Певцов о Хаматовой и других уехавших из России
В России хотят провести альтернативную Олимпиаду-2026
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.