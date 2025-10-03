Стало известно, на сколько подорожает электроэнергия в следующем году

Стало известно, на сколько подорожает электроэнергия в следующем году ФАС предложила повысить цены на электроэнергию для населения на 11% в 2026 году

Федеральная антимонопольная служба разработала проект новых тарифов на электроэнергию для населения, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно документу, с 1 октября 2026 года предусмотрено повышение платежей за электричество в среднем на 10,8–10,9% для большинства регионов страны.

Исключением стали новые территории, где рост тарифов будет значительно существеннее. В Донецкой и Луганской народных республиках плата за электроэнергию увеличится на 50%, однако даже после этого сохранит один из самых низких показателей по России.

Кроме того, продолжают действовать системные меры поддержки граждан. Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг, — уточнили в ФАС.

Наименьшая стоимость киловатт-часа сохранится в Иркутской области — менее двух рублей. В числе регионов с невысокими тарифами также останутся Хакасия, Херсонская и Запорожская области, где цена составит около 3,6–3,7 рубля.

Наибольшие расходы на электроэнергию понесут жители Чукотки — примерно 12,6 рубля за кВт/ч. В Московской области тариф достигнет 9,1 рубля, а в столице — 8,7 рубля за киловатт-час.

Предложенные изменения соответствуют индексу роста цен, предусмотренному Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития. В настоящее время проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу перед официальным утверждением.

Ранее сообщалось, что многотарифные счетчики помогут снизить расходы на электроэнергию на 30%. Переход на дифференцированный учет позволит платить за электричество ночью по тарифу, который намного ниже дневного.