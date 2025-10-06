В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество

После вступления в силу разработанных ФАС тарифов на электричество больше всего цены вырастут на Чукотке, а меньше всего — в Иркутской области, сообщает «Парламентская газета». Изменения вступят в силу 1 октября 2026 года.

Согласно расчетам, в Чукотском автономном округе и Якутии с 1 октября по 31 декабря тарифы могут вырасти до 12,6 рубля за киловатт-час (сейчас 11,36 рубля) и 10,71 рубля (сейчас 9,66 рубля) соответственно. Для жителей Иркутской области минимальная ставка с 1 января по 30 сентября составит 1,77 рубля за кВт·ч, а с 1 октября по 31 декабря — 1,96 рубля.

В случае необходимости служба примет меры по недопущению необоснованного роста платы для граждан, — сообщили изданию в ФАС.

Ранее стало известно что с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет смещен с 10-го на 15-е число каждого месяца. Как рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, это нововведение повысит комфорт граждан, позволив им вносить платежи сразу после получения зарплаты, которая у многих поступает на счета после 10-го числа.