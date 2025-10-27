Полярник раскрыл, в чем США не смогут тягаться с Россией

США не смогут соперничать с Россией в строительстве ледоколов и развитии ледокольного флота, сказал NEWS.ru почетный полярник Виктор Боярский, комментируя планы Вашингтона по приобретению 11 кораблей у Финляндии. По его словам, российское атомное судостроение — законная гордость страны.

Дело не в количестве ледоколов, а в качестве. Это будут не атомные, а 11 обычных дизельных ледоколов, хоть и современных. Пусть США строят ледоколы — нас мало волнует. Даже если 20 ледоколов построят, все равно с нами соперничать невозможно. Я знаю реальное положение вещей с ледоколами. Атомное судостроение — это реально то, чем мы можем сегодня гордиться. По этой позиции мы конкретно удерживаем лидерство в мире. И никто даже близко пока к нам не подошел. Атомные ледоколы — это наиболее эффективное средство работы в Арктике. Они гарантированно могут обеспечить проводку судов и караванов, и экономически они очень эффективны по сравнению с остальными видами ледоколов, — сказал Боярский.

По его словам, сейчас у России семь атомных ледоколов, и еще два будут скоро достроены. Полярник также выразил уверенность, что Арктику России и США целесообразно осваивать совместно.

У нас нет пересечения с США, а Северо-Западный проход нам не нужен. Они свои задачи будут решать, у них полно там задач, которые нужно решать. При всем маразме, который творится в мире, все равно Арктика остается территорией диалога. Президент России Владимир Путин также считает, что самый разумный подход - вместо конфронтации выстраивать сотрудничество. Дело в том, что технологии, несмотря на их развитие, все равно колоссально финансово емкие. Чтобы говорить про рентабельность, необходима кооперация. Ведь даже разработка таких трудноизвлекаемых запасов нефти в одиночку может просто оказаться нерентабельной. И об этом и шла речь — богатство Арктики осваивать вместе, к этому надо стремиться, — сказал ученый.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что политика сдерживания России в Арктике со стороны ряда западных государств негативно сказывается на всей мировой экономике. Он отметил, что под ударом оказались международное проектное взаимодействие, сотрудничество в сфере ЧС, рыболовства, экологии и научной деятельности.