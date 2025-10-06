Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 10:08

Американские чиновники рассказали, как долго может продлиться шатдаун в США

AFP: шатдаун в США может растянуться на недели

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приостановка работы правительства США (шатдаун) может продлиться несколько недель, сообщило агентство AFP со ссылкой на американских чиновников. По их словам, разговоры о компромиссе между демократами и республиканцами почти не ведутся. При этом бывший высокопоставленный чиновник Джефф Ли отметил, что стороны могут временно договориться к концу октября.

Возможно, эта приостановка работы правительства затянется на недели, а не на дни, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увольнения госслужащих в условиях приостановки финансирования работы федерального правительства уже начались. Он добавил, что шатдаун спровоцирован позицией его политических оппонентов из Демократической партии. Поэтому «это их, а не наш шатдаун», подчеркнул Трамп.

До этого политолог-американист Константин Блохин выразил мнение, что шатдаун в США не продлится долго и не будет иметь катастрофических последствий. По его словам, нынешняя политическая конфигурация в Конгрессе США отличается от той, что была в 2018 году, и будет способствовать более быстрому поиску компромисса.

США
чиновники
шатдаун
недели
сроки
