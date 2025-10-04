Компания известного фигуриста может лишиться 17 млн рублей

Портал «Страсти» со ссылкой на материалы суда сообщает, что в компанию ООО «ММГ СКЕЙТИНГ», принадлежащую хореографу и продюсеру Илье Авербуху, подан иск о взыскании 17 млн рублей. По данным источника, в 2024 году организация заработала 685,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 4,1 млн рублей.

Как уточняют «Страсти», строительная фирма «МС Билдингс» из Набережных Челнов требует выплатить 14,1 млн рублей за уже выполненные работы и еще 3 млн — в качестве неустойки за просрочку. При этом причины, по которым ООО «ММГ СКЕЙТИНГ» не произвело оплату, в судебных документах не уточняются. Портал также добавил, что Арбитражный суд Татарстана принял иск к производству и назначил первое заседание на 25 ноября 2025 года.

Ранее гендиректора строительной фирмы в Санкт-Петербурге обвинили в уклонении от налогов на 247 млн рублей с помощью фиктивных поставок через фирмы-однодневки. В рамках уголовного дела на счета компании и ее руководителя наложили арест для обеспечения возмещения ущерба. Обвиняемый полностью признал свою вину.

До этого Российское авторское общество подало иск к организаторам концерта Надежды Кадышевой из-за исполнения песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей. РАО пыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но после отсутствия реакции направило официальную претензию, а затем обратилось в суд.