03 октября 2025 в 10:16

Стало известно о массовых жалобах клиентов Genotek

Клиенты Genotek ждут выдачу генетических тестов месяцами

Клиенты компании Genotek пожаловались на массовые задержки в выдаче результатов генетических тестов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, ожидание часто затягивается на полгода и более.

Поддержка лишь отписывается, приносят свои извинения, скоро все будет выполнено — и ничего не выполняется. «Генотек» отмечает, что лаборатория перегружена, но продолжает активно продавать, и реклама повсюду, — поделились клиенты.

По правилам компания обещает готовность теста через 80 рабочих дней после проверки качества, которая занимает до 20 дней. Однако через 16 недель многие клиенты получают уведомление о новых задержках. Иногда заказчикам сообщают, что образец слюны не прошел проверку, и просят сдать его заново.

Ранее у российской платформы «Кинопоиск» произошел масштабный сбой, затронувший сайт и мобильное приложение. Сервисы мониторинга зафиксировали более тысячи жалоб за час: пользователи сообщали о проблемах с доступом к контенту и общей работе платформы.

До этого абоненты мобильного оператора «Билайн» столкнулись с массовым сбоем связи — за 15 минут поступила 381 жалоба. Основная часть проблем была зафиксирована в Архангельской области, остальные — в Ярославской, Саратовской областях, Москве и Алтайском крае.

