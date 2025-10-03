Стало известно о массовых жалобах клиентов Genotek

Клиенты компании Genotek пожаловались на массовые задержки в выдаче результатов генетических тестов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По их словам, ожидание часто затягивается на полгода и более.

Поддержка лишь отписывается, приносят свои извинения, скоро все будет выполнено — и ничего не выполняется. «Генотек» отмечает, что лаборатория перегружена, но продолжает активно продавать, и реклама повсюду, — поделились клиенты.

По правилам компания обещает готовность теста через 80 рабочих дней после проверки качества, которая занимает до 20 дней. Однако через 16 недель многие клиенты получают уведомление о новых задержках. Иногда заказчикам сообщают, что образец слюны не прошел проверку, и просят сдать его заново.

