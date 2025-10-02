Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:41

В России произошел сбой на крупной киноплатформе

Пользователи «Кинопоиска» пожаловались на сбой в работе сайта и приложения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская киноплатформа «Кинопоиск» столкнулась с крупным сбоем, следует из данных сервисов Сбой.рф и Downdetector. По их данным, пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту и приложению.

На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 2 октября 2025-го, наблюдаются проблемы или сбой у «Кинопоиска», — говорится в сообщении первого сервиса.

Исходя из отчета Downdetector, только за последний час на работу «Кинопоиска» поступило более тысячи жалоб. Более 30% из них касаются работы мобильного приложения, еще 26% — сайта, еще 26% говорят об общем сбое медиаплатформы.

Ранее сообщалось, что в среду, 1 октября, жалобы на проблемы с мобильным интернетом поступали из десятков регионов. Лидером по обращениям среди операторов стал МТС — на неполадки в его сетях жалуются из Москвы, Петербурга и почти двух десятков других субъектов РФ.

Абоненты «МегаФона», «Билайна», Т2 и Yota также жаловались на нерабочий мобильный интернет. Сообщения поступали из Свердловской области, Хабаровского края, Москвы, Чувашии, Иркутской области, Краснодарского края, Ленинградской и Самарской областей.

Россия
сбои
жалобы
Кинопоиск
доступ
