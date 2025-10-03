Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 14:07

Известная российская фигуристка стала мамой

Фигуристка Косторная сообщила о рождении ребенка

Алена Косторная Алена Косторная Фото: t.me/AlionaKostornaiaTG

Известная российская фигуристка Алена Косторная родила ребенка, об этом сама спортсменка сообщила в своем Telegram-канале. Отцом новорожденного стал ее партнер по льду и супруг Георгий Куница.

Добро пожаловать, мини-Куница, — написала по-английски 22-летняя чемпионка Европы.

Напомним, что Косторная является одной из самых титулованных отечественных фигуристок последних лет. Она одержала победу на чемпионате Европы и в финале Гран-при в сезоне 2019/2020, выступая в одиночном разряде.

Карьера спортсменки была связана с работой с несколькими выдающимися тренерами, включая Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В 2023 году она приняла решение о переходе в парное катание, где ее партнером стал Георгий Куница.

В ноябре прошлого года Косторная объявила о планах пропустить два предстоящих сезона, сославшись на личные обстоятельства. После этого, в апреле, она сообщила, что беременна.

Ранее фигуристка Камила Валиева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые фотографии, сделанные во время профессиональной фотосессии, после распространения информации о возобновлении карьеры. 19-летняя спортсменка предстала в нежном образе в белом шерстяном платье, задав подписчикам вопрос о любимом цвете.

