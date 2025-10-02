Клуб «Валдай»
Валиева опубликовала фото после сообщений о возвращении в спорт

Камила Валиева Камила Валиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Камила Валиева опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые фотографии, сделанные во время профессиональной фотосессии, после распространения информации о возобновлении карьеры. 19-летняя спортсменка предстала в нежном образе в белом шерстяном платье, задав подписчикам вопрос о любимом цвете.

В январе 2024 года Валиеву отстранили от участия в соревнованиях на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года после обнаружения в ее допинг-пробе триметазидина. Несмотря на активно циркулирующие сообщения о возможном скором возвращении спортсменки в большой спорт, сама Валиева продолжает сохранять молчание относительно своих профессиональных планов и карьерных перспектив.

Ранее появилась информация о том, что Валиева приняла решение возобновить карьеру под руководством тренера Светланы Соколовской в школе олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Сама Навка подтвердила информацию, пообещав всестороннюю поддержку 19-летней спортсменке. До допинг-скандала спортсменка тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе.

