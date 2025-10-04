Раскрыта судьба россиян, застрявших у вулкана с переломанными руками Спасатели нашли двух из трех застрявших у вулкана на Камчатке туристов

Спасатели нашли двух туристов, застрявших с серьезными травмами при восхождении на Вилючинский вулкан, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте». Поиски третьего участника группы продолжаются. Министр уточнил, что спасатели начали подготовку к эвакуации пострадавших.

Спасатели дошли до двух пострадавших. Ищут третьего. Спасательная операция продолжается, — отметил Лебедев.

Министр также сообщил, что Вилючинский вулкан, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, закрыт с 1 июля. По его словам, группа туристов, сорвавшихся при подъеме, не была зарегистрирована. К эвакуации туристов подключили вертолет Ми-8. К вулкану отправили не только спасателей МЧС, но и специалистов медицины катастроф.

Между тем в МЧС сообщали, что камчатский вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту свыше девяти километров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. На пути шлейфа населенных пунктов нет.

До этого в акватории восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага землетрясения составила 48,1 километра.