Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам

Вертолет вылетел на помощь альпинистам, сорвавшимся при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, заявили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Предварительно, помощи ждут три человека, они повредили руки, поэтому не могут самостоятельно спуститься с горы.

Вертолет центра медицины катастроф вылетел. Туристов, предварительно, все же трое, не четверо, — подчеркнули в ведомстве.

На вертолете находятся спасатели МЧС РФ и краевые спасатели КГКУ «ЦОД». Отмечается, что группа сорвавшихся туристов не была зарегистрирована. Высота вулкана составляет 2173 метра над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту свыше девяти километров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. На пути шлейфа населенных пунктов нет.

До этого в акватории восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1 балла. Сейсмическое событие произошло на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания очага землетрясения составила 48,1 километра.