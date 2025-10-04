Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:02

Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту больше девяти километров

ГУ МЧС: вулкан Кроноцкий на Камчатке выбросил пепел на высоту свыше 9 км

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пепловый выброс на высоту более 9 км зафиксирован на вулкане Кроноцкий на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС России. Там отметили, что шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива.

Днем 4 октября был зафиксирован пепловый выброс из вулкана Кроноцкого на высоту до 9200 метров при высоте самого исполина 3528 метров, — указали в управлении.

Населенные пункты отсутствуют на пути распространения шлейфа, добавили в ведомстве. Других подробностей происходящего они не привели.

Ранее на восточном побережье Камчатского полуострова была объявлена угроза цунами после сейсмического события. Все оперативные службы работали в усиленном режиме, повреждений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

До этого сейсмологи зарегистрировали сильные подземные толчки в акватории Тихого океана, недалеко от восточного побережья Камчатского полуострова. Согласно обновленным данным мониторинга, магнитуда землетрясения составила 7,2.

Тем временем землетрясение произошло у восточной части Камчатки. Его магнитуда достигла 5,5. Подземные толчки на глубине 40,2 км зафиксировали в 06:59 мск, их эпицентр располагался в 194 км от Петропавловска-Камчатского.

