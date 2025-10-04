Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке

Минимум три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, они травмировали руки, поэтому не могут самостоятельно спуститься с горы.

Туристам удалось вызвать спасателей. В ближайшее время за ними вылетит вертолет медицины катастроф с экипажем спасателей на борту.

Между тем в МЧС сообщили, что на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту более девяти километров из вулкана Кроноцкий. Шлейф распространился в юго-восточном направлении в акваторию Кроноцкого залива. В ведомстве добавили, что на пути распространения шлейфа отсутствуют населенные пункты.

