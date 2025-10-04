Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 09:28

Три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке

Авачинской бухта — незамерзающая бухта Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Вид на Вилючинский вулкан Авачинской бухта — незамерзающая бухта Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Вид на Вилючинский вулкан Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Минимум три альпиниста сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, они травмировали руки, поэтому не могут самостоятельно спуститься с горы.

Туристам удалось вызвать спасателей. В ближайшее время за ними вылетит вертолет медицины катастроф с экипажем спасателей на борту.

Между тем в МЧС сообщили, что на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту более девяти километров из вулкана Кроноцкий. Шлейф распространился в юго-восточном направлении в акваторию Кроноцкого залива. В ведомстве добавили, что на пути распространения шлейфа отсутствуют населенные пункты.

Ранее чемпион России по альпинизму Сергей Кофанов заявил, что экстремальная высота Эвереста способна оказывать серьезное негативное воздействие на мозг человека. Спортсмен отметил, что во время восхождений участников экспедиций иногда приходится разворачивать в нескольких сотнях метров от цели из-за критического ухудшения состояния здоровья.

