Появилась информация о застрявших у Вилючинского вулкана туристах Туристы получили серьезные травмы при подъеме на закрытый Вилючинский вулкан

Трое туристов получили серьезные травмы рук при подъеме на Вилючинский вулкан, закрытый с 1 июля, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Самостоятельно спуститься пострадавшие не смогли, на место направили спасателей. Министр напомнил, что группа не была зарегистрирована.

Три человека сорвались, в результате чего получили серьезные травмы рук <…> Самостоятельно спуститься не могут, — сообщил Лебедев.

К эвакуации туристов подключили вертолет Ми-8. К вулкану отправили не только спасателей МЧС, но и специалистов медицины катастроф.

Альпинисты сорвались при подъеме на Вилючинский вулкан, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, 4 октября. Туристам удалось вызвать спасателей.

Между тем в МЧС сообщили, что на Камчатке зафиксирован пепловый выброс на высоту более девяти километров из вулкана Кроноцкий. Шлейф распространился в юго-восточном направлении в акваторию Кроноцкого залива. В ведомстве добавили, что на пути распространения шлейфа отсутствуют населенные пункты.