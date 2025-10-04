Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 12:34

Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы приготовить журек, вам понадобится 500 мл мясного бульона на курице или свиных ребрышках. В готовый процеженный бульон добавьте мелко нарезанные отварные куриные желудочки (300 г), которые придают традиционный вкус, и кубики отварной куриной грудки (300 г). Обязательный элемент — это копчености, например, горсть нарезанной кубиками вареной копченой колбасы и несколько ломтиков бекона, обжаренных до хрустящей корочки. Их жир сделает суп по-настоящему насыщенным.

Душа журека — ржаная закваска (1 стакан), которую можно купить в магазине или заменить стаканом рассола от квашеной капусты. Ее нужно аккуратно влить в горячий, но не кипящий бульон, постоянно помешивая, чтобы она не свернулась. Для пикантности добавьте чайную ложку тертого хрена и пару зубчиков чеснока, выдавленных через пресс. Подавайте суп горячим, заправив сметаной и посыпав свежим укропом. По традиции в него макают кусочки черного хлеба.

Ранее мы писали о том, как приготовить помидоры по-корейски экспресс: идеально к ужину уже сегодня

Оксана Головина
О. Головина
