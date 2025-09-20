Помидоры по-корейски экспресс: идеально к ужину уже сегодня

Тщательно промойте 500 г плотных помидоров (сливовидных или черри), обсушите и нарежьте тонкими дольками. Для маринада смешайте в пиале 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложку сахара, 2 ч. ложки молотой паприки, щепотку кайенского перца для остроты и 3 раздавленных зубчика чеснока. Отдельно разогрейте 4 ст. ложки растительного масла и залейте им специи, чтобы раскрыть аромат. Добавьте 1 ст. ложку уксуса (рисового или яблочного) и мелко нарезанную зелень кинзы. Полученным маринадом немедленно заправьте томаты, аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 30-40 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались. Подавайте, украсив кунжутом.

