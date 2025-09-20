«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 12:13

Помидоры по-корейски экспресс: идеально к ужину уже сегодня

Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге Помидоры по-корейски быстрого приготовления: если гости на пороге Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тщательно промойте 500 г плотных помидоров (сливовидных или черри), обсушите и нарежьте тонкими дольками. Для маринада смешайте в пиале 3 ст. ложки соевого соуса, 1 ст. ложку сахара, 2 ч. ложки молотой паприки, щепотку кайенского перца для остроты и 3 раздавленных зубчика чеснока. Отдельно разогрейте 4 ст. ложки растительного масла и залейте им специи, чтобы раскрыть аромат. Добавьте 1 ст. ложку уксуса (рисового или яблочного) и мелко нарезанную зелень кинзы. Полученным маринадом немедленно заправьте томаты, аккуратно перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 30-40 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались. Подавайте, украсив кунжутом.

Ранее мы писали про Топ-6 полезных заготовок для крепкого иммунитета на всю зиму

рецепты
помидоры
Корея
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.