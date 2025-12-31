Это горячее будет вкусным даже 1 января: готовьте жюльен и не бойтесь, что останется

Приготовьте невероятно вкусный и сытный жюльен из курицы и грибов. Это горячее будет вкусным даже 1 января, так как соус и мясо еще лучше пропитываются ароматами друг друга! Готовьте и не бойтесь, что останется.

Вкус получается богатым и нежным: сочная курица, ароматные грибы в густом сливочном соусе под хрустящим сырным покрытием. Это блюдо можно смело готовить накануне праздника!

Вам понадобится: 400 г куриного филе (нарезать небольшими кубиками), 300 г шампиньонов (нарезать пластинками), 1 луковица (мелко нарезать), 200 г сметаны (20%) или сливок, 1 ст. л. муки, 100 г твердого сыра (натереть), растительное масло, соль, перец. Курицу обжарьте на масле до готовности и переложите в миску. В той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до испарения жидкости. Соедините курицу с грибами и луком, посолите и поперчите. Муку обжарьте на сухой сковороде до кремового цвета, добавьте сметану, быстро размешайте до однородности и прогрейте — это соус. Залейте соусом курицу с грибами, перемешайте. Разложите массу по кокотницам или формам, обильно посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до румяной сырной корочки.

