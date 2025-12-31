Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 13:27

Квашеная капуста слишком кислая? Не спешите промывать — есть хитрые способы спасти вкус без потерь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывает так: открываешь банку квашеной капусты, а она чересчур кислотная — и настроение сразу не то. Многие тут же бегут промывать её под водой, но это ошибка: вместе с кислотой уходят витамины и хруст. К счастью, есть куда более умные приёмы, которые сохранят и пользу, и текстуру.

Чтобы убавить кислоту, сначала просто слейте лишний рассол — откиньте капусту на дуршлаг и дайте жидкости стечь. Если этого мало, смешайте квашеную капусту со свежей нашинкованной: обычно хватает трети или половины объёма квашеной. Добавить свежести поможет репчатый лук — нарежьте его тонкими полукольцами.

Морковь тоже пригодится: она придаёт лёгкую сладость и смягчает вкус. Можно использовать и сахарный песок, но осторожно: на килограмм капусты — не больше столовой ложки. Так кислота сбалансируется, а капуста не станет сладкой. Эти простые хитрости позволят насладиться квашеной капустой в самом лучшем виде — хрустящей, ароматной и в меру кислой.

Ранее сообщалось, что многие избегают майонезных салатов на праздник, ведь они выходят слишком жирными и быстро надоедают. Но есть простой способ приготовить любимую «Мимозу» легче и нежнее, не потеряв при этом привычный вкус. Сметанная заправка делает салат свежим, мягким и удивительно гармоничным.

