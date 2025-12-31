Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 13:23

Беру сметану и немного сгущенки — готовлю нежный «Орешник»: торт без хлопот, который нравится всем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Основа этого пирога — безупречное песочное тесто, которое буквально крошится при касании. Его поддерживает влажная, бархатистая, очень сладкая начинка, где сгущенка дает глубокий карамельный вкус, а сметана — легкую кислинку и нежность.

Для теста 250 г муки смешиваю с 1 ч. л. разрыхлителя. 100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками и растираю с мукой пальцами в мелкую крошку. Добавляю 80 г сахара и 1 яйцо. Быстро замешиваю гладкое тесто, формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки в миске смешиваю 380 г вареной сгущенки, 2 яйца и 150 г сметаны. Взбиваю венчиком до однородной гладкой массы. Охлажденное тесто раскатываю в круг по размеру формы (26 см), выкладываю в форму, формирую бортики. Вилкой делаю несколько проколов по дну. Сверху выливаю подготовленную сметанную начинку. Разравниваю. Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяю по начинке: она должна схватиться, перестать дрожать и слегка подрумяниться сверху. Даю пирогу полностью остыть в форме, только затем нарезаю. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
