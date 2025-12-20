Новый год-2026
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год, поскольку на столе и без того будет изобилие разнообразных блюд. Готовлю базовое блюдо — этот рецепт курицы с картошкой прост и идеален для праздника!

Вкус получается потрясающим: сочное, ароматное мясо, пропитанное соками и травами, и нежная, запеченная до золотистости картошка с луком и чесноком. Это настоящий праздничный ужин без лишних хлопот.

Вам понадобится: 10–12 куриных голеней или бедер, 1,5 кг картофеля, 3 луковицы, 4–5 зубчиков чеснока, растительное масло, соль, перец, паприка, сушеные прованские травы. Курицу хорошо промойте, обсушите, натрите солью, перцем, паприкой и травами. Картофель нарежьте крупными дольками и смешайте с кольцами лука в миске с маслом, солью, перцем и чесноком. Противень застелите пергаментом. Выложите картофель с луком, а сверху разложите куриные голени. Сбрызните все маслом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 50–60 минут, пока картошка не станет мягкой, а курица — румяной и аппетитной.

Ранее стало известно, как приготовить праздничное горячее из фарша.

