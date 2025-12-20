Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:30

Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — мой беспроигрышный вариант, когда нужно накрыть стол красиво, сытно и почти мгновенно. Сочетание ароматного бородинского хлеба с тмином, горячего плавленого сыра, пикантных шпрот и хрустящего маринованного огурца создает невероятную гармонию контрастов: теплого и холодного, нежного и острого, мягкого и хрустящего. Это не просто бутерброд, а маленький праздничный канон, который исчезает со стола первым.

Для приготовления вам понадобится: половина буханки бородинского хлеба, 1 банка шпрот в масле (120–150 г), 200 г плавленого сыра (типа «Дружба» или в ванночках), 2–3 маринованных огурца, пучок зеленого лука, чеснок по желанию. Нарежьте хлеб на аккуратные ломтики толщиной около 1,5 см. Если хотите, слегка подсушите их в тостере или на сухой сковороде до легкой корочки. Каждый ломтик тонко намажьте плавленым сыром. На сыр выложите по одной-две шпроте. Маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками или соломкой и разместите поверх рыбы. Готовые гренки можно слегка прогреть в микроволновке (20–30 секунд) или в духовке, чтобы сыр стал еще нежнее, но не разогревайте сильно, чтобы шпроты не распались. Перед подачей щедро посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Для пикантности можно предварительно смешать сыр с одним зубчиком чеснока, пропущенным через пресс.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Семья и жизнь
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Общество
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Общество
Картофельный салат делаю по-немецки. Вместо колбасы — копченая курица и чернослив. Получается ярче и ароматнее
Чипсы, сыр, чеснок — и целая гора закуски на Новый год готова: элементарный рецепт
Общество
Чипсы, сыр, чеснок — и целая гора закуски на Новый год готова: элементарный рецепт
Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза»: салат, который поражает и видом, и вкусом
Общество
Ни один Новый год не обходится без «Дамского каприза»: салат, который поражает и видом, и вкусом
рецепты
закуски
салаты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.