Минюст требует ликвидировать партию, которую создавал Шнуров

Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации политической Партии роста, в создании которой принимал участие музыкант Сергей Шнуров, сообщили ТАСС в Верховном суде РФ. Именно в эту инстанцию поступило соответствующее заявление. На данный момент дата рассмотрения дела не назначена.

В суд поступил иск Министерства юстиции с требованием ликвидировать всероссийскую политическую Партию роста, — сказано в сообщении.

Партия была образована в 2016 году на основе партии «Правое дело». Ее создателем выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Главной задачей организации была заявлена защита предпринимательских интересов. Несмотря на участие в выборах в Госдуму, партия не смогла добиться значительных политических успехов.

Ранее Верховный суд России принял решение о ликвидации политической партии «Гражданская сила», которая существовала с 2007 года. Решение было принято по иску Минюста РФ.

Между тем в Вологодской области после скандала с дочерью экс-глава Нюксенского района Юлия Шевцова, занимавшая пост секретаря местного отделения «Единой России», решила выйти из партии. Согласно информации пресс-службы политической силы, соответствующее заявление было подано 21 мая.