Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 18:15

Украинский посол объяснится за скандальные высказывания

Чехия вызвала посла Украины из-за комментариев о депутате Окамуре

Министерство иностранных дел Чехии Министерство иностранных дел Чехии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Украины Василия Зварыча для объяснений в связи с его заявлениями о спикере палаты депутатов Томио Окамуре, передает телеканал CNN Prima NEWS. Окамура выступил против спонсирования Украины, Зварыч назвал эти слова неуместными.

Как сообщила вице-премьер Алена Шиллерова, глава МИД Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в Праге Василия Зварыча в связи с его комментариями к новогоднему обращению спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры и обсудит с ним возникшую ситуацию, — говорится в сообщении.

Тем временем появилась информация, что политические силы оппозиции в Чехии хотят отправить в отставку Окамуру. Президент Чехии Петр Павел тоже высказал серьезное беспокойство высказываниями спикера. Он намерен обсудить этот инцидент с главой правительственной коалиции.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины. Он пояснил, что чешскому бюджету не хватает средств даже на внутренние нужды. Политик также подчеркнул, что Украина никогда не вернет такие кредиты, напомнив о масштабе уже предоставленной помощи.

Украина
Чехия
происшествия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле
МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Москвой
Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта
Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле
Медведев забил тревогу после ударов США по Венесуэле
Украинский посол объяснится за скандальные высказывания
Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей
«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста
Стало известно, в каком случае покупки на маркетплейсах могут заблокировать
Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе
Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно
Медведев обнулил претензии США к России
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне
Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня
Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область
Названы самые зрелищные события на звездном небе в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.