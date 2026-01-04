Украинский посол объяснится за скандальные высказывания

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Украины Василия Зварыча для объяснений в связи с его заявлениями о спикере палаты депутатов Томио Окамуре, передает телеканал CNN Prima NEWS. Окамура выступил против спонсирования Украины, Зварыч назвал эти слова неуместными.

Как сообщила вице-премьер Алена Шиллерова, глава МИД Петр Мацинка в ближайшие дни вызовет посла Украины в Праге Василия Зварыча в связи с его комментариями к новогоднему обращению спикера палаты депутатов парламента Томио Окамуры и обсудит с ним возникшую ситуацию, — говорится в сообщении.

Тем временем появилась информация, что политические силы оппозиции в Чехии хотят отправить в отставку Окамуру. Президент Чехии Петр Павел тоже высказал серьезное беспокойство высказываниями спикера. Он намерен обсудить этот инцидент с главой правительственной коалиции.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна не будет предоставлять кредитные гарантии для Украины. Он пояснил, что чешскому бюджету не хватает средств даже на внутренние нужды. Политик также подчеркнул, что Украина никогда не вернет такие кредиты, напомнив о масштабе уже предоставленной помощи.