04 октября 2025 в 12:45

Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В 17:11 по московскому часовому поясу сегодня Луна начнет 14-й день цикла. Он продлится более суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Новосибирске, Челябинске и других городах продолжает приближаться к полнолунию, которое наступит в ночь на вторник. Кроме того, сегодня Луна перешла под полное управление знака Рыбы.

Полезные советы в 14-й лунный день

Отличный день для того, чтобы действовать. То самое время, когда можно и нужно брать быка за рога. Даже небольшие энергозатраты сегодня могут обернуться солидными наградами. Идеальное время для запуска масштабных проектов, реализация которых может занять не один год.

Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рекомендация для бизнеса перед полнолунием

Идеальный день для продвижения и продажи своих идей. Также сегодня вы можете понять, что необходимо сделать для продвижения по карьерной лестнице. Удачными будут заключение договоров и участие в тендерах. Если ничего нового не планируется, вы можете просто выложиться по полной, однако результаты получите в несколько раз более качественные, чем в обычный день.

Свадьба и любовь под растущей луной

День не годится ни для свадьбы, ни для развода. При этом сами мероприятия пройдут более чем удачно. Однако в ближайшем будущем у пар, поженившихся или официально расставшихся в такой день, появятся проблемы.

Природные особенности в середине лунного цикла

Клева по-прежнему нет: перед полнолунием рыба обычно уходит на глубину. Садоводы и огородники могут посвятить этот день подготовке почвы к следующему сезону. Владельцы собак и кошек, особенно пожилых, могут отправиться вместе с питомцами на очередной медицинский осмотр.

Ранее мы поделились лунным календарем на октябрь 2025 года.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
