Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды

В 17:11 по московскому часовому поясу сегодня Луна начнет 14-й день цикла. Он продлится более суток.
В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Фаза Луны сегодня в Новосибирске, Челябинске и других городах продолжает приближаться к полнолунию, которое наступит в ночь на вторник. Кроме того, сегодня Луна перешла под полное управление знака Рыбы.
Полезные советы в 14-й лунный день
Отличный день для того, чтобы действовать. То самое время, когда можно и нужно брать быка за рога. Даже небольшие энергозатраты сегодня могут обернуться солидными наградами. Идеальное время для запуска масштабных проектов, реализация которых может занять не один год.
Рекомендация для бизнеса перед полнолунием
Идеальный день для продвижения и продажи своих идей. Также сегодня вы можете понять, что необходимо сделать для продвижения по карьерной лестнице. Удачными будут заключение договоров и участие в тендерах. Если ничего нового не планируется, вы можете просто выложиться по полной, однако результаты получите в несколько раз более качественные, чем в обычный день.
Свадьба и любовь под растущей луной
День не годится ни для свадьбы, ни для развода. При этом сами мероприятия пройдут более чем удачно. Однако в ближайшем будущем у пар, поженившихся или официально расставшихся в такой день, появятся проблемы.
Природные особенности в середине лунного цикла
Клева по-прежнему нет: перед полнолунием рыба обычно уходит на глубину. Садоводы и огородники могут посвятить этот день подготовке почвы к следующему сезону. Владельцы собак и кошек, особенно пожилых, могут отправиться вместе с питомцами на очередной медицинский осмотр.
