Фаза Луны сегодня, 3 октября: омолаживаемся, решаем старые проблемы

В 17:03 в Москве сегодня Луна начнет 13-й день текущего лунного цикла. Он продлится на 8 минут дольше суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Москве, Екатеринбурге и других городах подходит к пиковой фазе своего цикла — до полнолуния остается менее двух суток. Луна сегодня переходит в созвездие Близнецов.

Общие рекомендации в 13-й лунный день

Сегодня день, когда все нерешенные проблемы предстанут перед нами в полный рост. С одной стороны, это приведет к тому, что мы весь день можем ходить по кругу. С другой, сутки предоставят отличный шанс для решения проблем во взаимоотношениях. Будет возможность расставить все точки над i и раз и навсегда выяснить отношения.

Здоровье и красота

Идеальный день для проведения омолаживающих и уходовых процедур. Запланируйте посещения спа-салона или бассейна. Благоприятны в этот день также стрижка и маникюр.

Бизнес и деньги

Хорошо пойдет обучение, расширение деловых контактов. Почти все проблемы и недоразумения сегодня можно будет решить с помощью откровенного разговора. Работайте в команде. День удачен для финансовых операций.

Свадьба и отношения

Брак заключать в этот день не рекомендуется, а вот любые виды общения и взаимодействия с родственниками подарят хорошее настроение.

Природа

Перед полнолунием рыбалка, как всегда, будет неудачной. Садоводам рекомендуется планировать работы в соответствии с лунным календарем. Владельцам домашних животных стоит озаботиться обогащением досуга питомцев.

