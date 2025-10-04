Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 14:16

Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 20 украинских беспилотников над регионами России, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, воздушная атака ВСУ была успешно отбита в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

4 октября текущего года в период с 11:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 17 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Брянской области и один — над территорией Орловской области, уточнили в министерстве. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили пять управляемых авиационных бомб и 314 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого стало известно, что в ночь на 4 октября ВСУ устроили массированную атаку на 11 регионов России и Черное море. ПВО ликвидировала 117 дронов над Брянской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом.

