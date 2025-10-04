Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа

Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили за два часа 20 украинских беспилотников над регионами России, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, воздушная атака ВСУ была успешно отбита в период с 11:00 до 13:00 по московскому времени.

4 октября текущего года в период с 11:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 17 БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, еще два — над территорией Брянской области и один — над территорией Орловской области, уточнили в министерстве. Сведений о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили пять управляемых авиационных бомб и 314 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ. Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

До этого стало известно, что в ночь на 4 октября ВСУ устроили массированную атаку на 11 регионов России и Черное море. ПВО ликвидировала 117 дронов над Брянской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом.