В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки Минобороны: силы ПВО сбили 314 беспилотников и пять авиабомб ВСУ за сутки

Российские силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили пять управляемых авиационных бомб и 314 беспилотников самолетного типа, принадлежащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также был перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 314 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие ВСУ сообщили о возрастающих потерях среди операторов беспилотников. Как указывает источник, российские военные считают украинских дроноводов главной угрозой и целенаправленно ведут на них охоту, включив в список важнейших целей. ВС РФ активизировали точечные удары по местам вероятного нахождения операторов дронов, используя для этого разные виды вооружения.

Кроме того, по мнению военного эксперта Юрия Кнутова, целенаправленная охота российских войск на операторов беспилотников украинской армии будет эффективной. Однако, как уточнил специалист, поскольку эта деятельность начата недавно, пока рано утверждать о существенном снижении численности дроноводов в ВСУ.