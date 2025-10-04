Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 14:22

Россияне в Турции вынуждены «продлевать» отдых для лечения от вируса

Shot: россияне с детьми закрыты в турецком отеле из-за вспышки вируса Коксаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько российских семей оказались в вынужденном карантине в пятизвездочном отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в турецком Сиде после заражения детей вирусом Коксаки, сообщает Telegram-канал Shot. По его данным, отдыхающим временно запрещено покидать территорию Турции до полного выздоровления.

Как сообщают пострадавшие, первые случаи заболевания были зафиксированы на четвертый день отдыха. У полуторагодовалого ребенка одной из туристок температура поднялась до 40°C, после чего все тело покрылось сыпью. Местные врачи диагностировали вирус Козаки и ввели карантинные меры.

В настоящее время заболевшим семьям, включая одну семью с тремя детьми, запрещено пользоваться бассейном, посещать общие зоны отеля и рестораны. Питание организовано непосредственно в номерах.

По требованию турецких властей, вылет в Россию возможен только после получения официальной медицинской справки, подтверждающей выздоровление. По предположениям самих отдыхающих, источником заражения могла стать игровая комната при отеле, где находились дети из разных семей.

Ранее сообщалось, что вирус Коксаки выявили в дошкольных учреждениях семи регионов России. Большинство заболевших — дети в возрасте от трех до шести лет, среди частых симптомов: высокая температура, боль в горле, а также сыпь на руках, ногах и слизистой рта.

вирус Коксаки
Турция
дети
отдых
отпуск
вирусы
россияне
отели
