01 октября 2025 в 19:33

Очаги вируса Коксаки зафиксированы в детсадах семи регионов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирус Коксаки выявили в дошкольных учреждениях семи регионов России, сообщает Telegram-канал Baza. Так, случаи зафиксированы в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае.

По данным канала, большинство заболевших — дети в возрасте от трех до шести лет. Родители сообщают о таких симптомах, как высокая температура, боль в горле, а также сыпь на руках, ногах и слизистой рта. В одной из частных клиник подтвердили рост заболеваемости.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что взрослые могут заразиться вирусом Коксаки в редком случае. По его словам, прежде всего этому заболеванию подвержены дети. Специалист посоветовал не заниматься самолечением и вызывать доктора при появлении первых симптомов вируса.

Тем временем отоларинголог Александр Шишкин отметил, что осенью дети чаще болеют острой респираторной вирусной инфекцией, которая может приводить к осложнениям, таким как отит и синусит. По его словам, высокий пик заболеваемости ОРВИ продолжается до конца декабря.

