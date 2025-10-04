Клуб «Валдай»
Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины

В Мордовии пятилетний мальчик застрял головой в окне автомобиля и умер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пятилетний мальчик погиб во дворе собственного дома после того, как засунул голову в приоткрытое окно припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Мордовия. Ребенок погиб на руках врачей..

Малолетний через окно засунул голову в салон, в какой-то момент сорвался и повис на стекле, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что опасный сироп от кашля унес как минимум три жизни. Сперва стало известно о смерти двоих детей, после этого не смогли спасти врача, который опробовал лекарство на себе.

До этого пятилетний мальчик провел почти два дня рядом с трупами отца и матери в перевернутой после ДТП машине. Он был единственным выжившим в салоне авто, которое нашел случайный прохожий — он услышал плач ребенка, доносившийся из густой растительности на обрыве.

