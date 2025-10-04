Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины В Мордовии пятилетний мальчик застрял головой в окне автомобиля и умер

Пятилетний мальчик погиб во дворе собственного дома после того, как засунул голову в приоткрытое окно припаркованного автомобиля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Мордовия. Ребенок погиб на руках врачей..

Малолетний через окно засунул голову в салон, в какой-то момент сорвался и повис на стекле, — говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего незамедлительно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

