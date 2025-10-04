Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 14:12

Подростки готовили теракт в 15-миллионом городе

Milliyet: в Стамбуле за подготовку теракта задержали подростков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Стамбуле были задержаны несовершеннолетние лица, подозреваемые в подготовке террористических актов, сообщает газета Milliyet. Среди задержанных есть гражданин Туркмении. Подозреваемые, как утверждается, поддерживали контакты с представителями «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они разрабатывали планы совершения терактов. Суд принял решение о заключении одного из подростков под стражу.

По результатам проверки цифровых материалов установлено, что он контактировал со сторонниками ИГ через мессенджеры с шифрованием. В ходе проверки в компьютере обнаружены файлы с инструкциями по изготовлению «коктейлей Молотова», взрывчатых веществ, инструкции по сборке длинноствольного оружия, обучающие материалы по стрельбе, большое количество документов и видео, касающихся ИГ, — сказано в сообщении.

Ранее в Дагестане была задержана группа граждан, подозреваемых в подготовке террористического акта. Пятеро местных жителей планировали осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов.

До этого полиция Манчестера подтвердила факт гибели двух человек в результате нападения возле местной синагоги. Третий человек, предположительно являющийся нападавшим, также погиб. По предварительным данным, подозреваемый был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

Турция
ИГИЛ
террористы
теракты
