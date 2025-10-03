В Дагестане задержали группу планировавших теракт местных жителей МВД: пятеро задержанных в Дагестане планировали теракт против силовиков

В Дагестане правоохранительными органами задержана группа лиц, подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщила пресс-служба МВД по республике. Пятеро местных жителей планировали совершить нападение на сотрудников силовых ведомств.

Сотрудниками ЦПЭ МВД Дагестана, совместно с УФСБ России по РД, задержаны пятеро жителей республики, которые намеревались совершить террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов, — сказано в сообщении.

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по ч.1 ст.30 ст.317 и ч.2 ст. 223.1 УК РФ. В настоящее время устанавливаются все детали.

Ранее губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале сообщил, что в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух украинцев, которые прошли подготовку для проведения терактов. По его словам, задержанные прошли обучение на Украине в августе прошлого года.

Прежде в СК сообщили, что в Красноярске арестовали мужчину за комментарии с оправданием теракта, совершенного в 2002 году на Дубровке. По версии следствия, 22-летний молодой человек также оправдывал действия запрещенных террористических организаций.