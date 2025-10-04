Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 14:03

В Израиле озвучили дату переговоров по Газе в рамках плана Трампа

Израильский 12-й канал заявил о начале переговоров по Газе 5 октября

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа с участием делегаций Израиля и США стартуют в воскресенье в Египте, сообщил 12-й канал израильского телевидения. Американскую сторону может представлять спецпредставитель президента Стив Уиткофф, который уже вылетел в Каир.

Со стороны США в переговорах может поучаствовать зять президента страны Джаред Кушнер, ранее разрабатывавший план урегулирования при администрации Дональда Трампа. Израильскую делегацию, по данным телеканала, вероятно возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер, являющийся доверенным лицом премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о взятии под контроль армией коридора «Нецарим», что привело к разделу сектора Газа на два изолированных района. Он отметил усиление блокады города и заявил, что у местных жителей остается финальный шанс перебраться на юг для содействия изоляции палестинского движения ХАМАС.

Кроме того, согласно информации пресс-службы движения ХАМАС, палестинская сторона готова отпустить всех израильских заложников, которые остаются живы. Организация также подтвердила намерение передать тела умерших, следуя схеме урегулирования, разработанной президентом США.

