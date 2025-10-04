Бывший помощник президента США назвал условия мира на Украине

Бывший помощник президента США Томас Грэм в интервью РБК изложил комплексный подход к урегулированию украинского кризиса. По его мнению, разрешение ситуации требует многоэтапного процесса, включающего гарантии безопасности для Киева и пересмотр политики расширения НАТО.

Разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности, — высказался Грэм.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не способны разрешить кризис военными методами. По ее словам, применение оружия не может привести к урегулированию сложившейся ситуации.

Кроме того, выступая на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин назвал украинский кризис подлинной трагедией для каждого участника. Российский лидер отметил, что происходящее вызывает болезненный отклик не только у украинского народа, но и у россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ожидает готовности Соединенных Штатов перевести украинский кризис в политико-дипломатическую плоскость. Представитель Кремля, комментируя текущую риторику Вашингтона, указал, что Москва исходит из сохранения американской стороной соответствующей политической воли.