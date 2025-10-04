Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 16:15

Бывший помощник президента США назвал условия мира на Украине

Грэм: урегулирование на Украине требует комплексного подхода

Томас Грэм Томас Грэм Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Бывший помощник президента США Томас Грэм в интервью РБК изложил комплексный подход к урегулированию украинского кризиса. По его мнению, разрешение ситуации требует многоэтапного процесса, включающего гарантии безопасности для Киева и пересмотр политики расширения НАТО.

Разрешение конфликта на Украине — это не вопрос подписания одного документа, а часть вопроса европейской безопасности, — высказался Грэм.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины не способны разрешить кризис военными методами. По ее словам, применение оружия не может привести к урегулированию сложившейся ситуации.

Кроме того, выступая на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин назвал украинский кризис подлинной трагедией для каждого участника. Российский лидер отметил, что происходящее вызывает болезненный отклик не только у украинского народа, но и у россиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ожидает готовности Соединенных Штатов перевести украинский кризис в политико-дипломатическую плоскость. Представитель Кремля, комментируя текущую риторику Вашингтона, указал, что Москва исходит из сохранения американской стороной соответствующей политической воли.

США
Украина
НАТО
кризисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На выборах в Грузии определился победитель
Смерть супруга, покупка могилы, новые отношения: как живет певица Натали
Сборная России по футболу хитростью взяла золото на Играх стран СНГ
На парламентских выборах в Чехии появился лидер
Стали известны подробности спасения дельфина-малыша на берегу моря
Звезде «Форсажа» грозит тюрьма из-за смерти соседской собаки
Операция «Труба 2.0» и ответ «Томагавкам»: новости СВО к вечеру 4 октября
Приемная мать лишилась 11 детей из-за жестокого обращения с ними
Жаркое солнце и тепло до +10? Погода в Москве в середине октября: что ждать
Столтенберг раскрыл, как Трамп шантажировал НАТО
Школьницу забросали горящими спичками и вырвали волосы в день рождения
Орбан ответил, какая форма существования Украины устроит Венгрию
Стало известно, почему альпинисты сорвались с вулкана на Камчатке
Квадроцикл без водителя влетел в пенсионера в Подмосковье
Известный альпинист захотел покорить Эль-Капитан и разбился
Врач раскрыл россиянам простой способ укрепить иммунитет осенью
Несколько сотен цыплят погибли в пожаре
Как без труда вытащить окуня из пруда: все о рыбалке на джиг в октябре
В Чехии завершились выборы в парламент
Бывший тесть Кокорина попался на вымогательстве $1 млн у Смолова
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.