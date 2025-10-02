Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 18:07

Песков раскрыл, чего Кремль ждет от США в ситуации по Украине

Песков: Россия исходит из наличия у США воли к мирному урегулированию на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия рассчитывает на готовность Соединенных Штатов перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал текущую риторику Вашингтона, подчеркнув, что Москва исходит из сохранения американской стороной соответствующей политической воли, передает ТАСС.

Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю дальше <…> вывести действия в русло все-таки политико-дипломатическое, — сказал Песков.

Он добавил, что именно эта предпосылка остается для России ключевой при оценке ситуации. Одновременно он констатировал наличие факторов, которые продолжают препятствовать практическому достижению мирного урегулирования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность координироваться с Соединенными Штатами по украинскому кризису. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио он акцентировал готовность России объединить усилия по устранению первопричин украинского конфликт.

Россия
Дмитрий Песков
США
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Папа или полицейский: мужчине не дали похитить девочку у магазина
Путин восхитился устойчивостью России перед санкциями
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.