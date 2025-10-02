Песков раскрыл, чего Кремль ждет от США в ситуации по Украине

Россия рассчитывает на готовность Соединенных Штатов перевести украинский конфликт в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал текущую риторику Вашингтона, подчеркнув, что Москва исходит из сохранения американской стороной соответствующей политической воли, передает ТАСС.

Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю дальше <…> вывести действия в русло все-таки политико-дипломатическое, — сказал Песков.

Он добавил, что именно эта предпосылка остается для России ключевой при оценке ситуации. Одновременно он констатировал наличие факторов, которые продолжают препятствовать практическому достижению мирного урегулирования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность координироваться с Соединенными Штатами по украинскому кризису. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио он акцентировал готовность России объединить усилия по устранению первопричин украинского конфликт.