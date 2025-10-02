Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 19:08

Путин объяснил, чем на самом деле стал конфликт на Украине

Путин назвал конфликт на Украине трагедией и болью для украинцев и русских

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Конфликт на Украине стал настоящей трагедией для всех участников кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на сайте мероприятия. По его словам, эта ситуация отзывается болью не только для украинцев, но и для россиян.

Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. По словам представителя Кремля, украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал, что «воз и ныне там».

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что руководство Украины тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации. По его мнению, ряд российских городов находится под обстрелами с украинской стороны, потому что Киев отыгрывается на мирных жителях за свои провалы на фронте.

Россия
Владимир Путин
Украина
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.