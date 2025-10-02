Путин объяснил, чем на самом деле стал конфликт на Украине

Конфликт на Украине стал настоящей трагедией для всех участников кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которого ведется на сайте мероприятия. По его словам, эта ситуация отзывается болью не только для украинцев, но и для россиян.

Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. По словам представителя Кремля, украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал, что «воз и ныне там».

Прежде посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отмечал, что руководство Украины тормозит переговорный процесс и организовывает провокации для обострения ситуации. По его мнению, ряд российских городов находится под обстрелами с украинской стороны, потому что Киев отыгрывается на мирных жителях за свои провалы на фронте.