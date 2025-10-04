«Противник понял»: стало известно о бегстве ВСУ из Красного Лимана ВСУ выводят две бригады из Красного Лимана в тыловые районы ДНР

Командование и штабы 53 и 60 отдельных механизированных бригад ВСУ покидают Красный Лиман в ДНР и уходят в тыловые районы, заявил в беседе с РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, Киев осознал, что не сможет удержать город.

Штабы 53 и 60 ОМБР ВСУ приступили к перемещению в тыловые районы. Противник понял, что Красный Лиман ему не удержать, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что российские войска формируют котлы для ВСУ в районе населенных пунктов Покровск и Славянск. Он объяснил, что эта тактика поможет измотать противника и быстрее добиться успеха на поле боя.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия охватывает Красный Лиман после освобождения Серебрянского лесничества. По его словам, в северной части Ямполя продолжилось перерезание путей снабжения украинских солдат, в связи с этим Красный Лиман в ближайшем будущем может оказаться под контролем ВС РФ.

Российские бойцы тем временем установили полный огневой контроль над трассой, соединяющей Красный Лиман и Северск. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, это два крупных хаба ВСУ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.