03 октября 2025 в 17:22

Военэксперт ответил, где Россия формирует котлы для ВСУ

Военэксперт Кнутов: Россия формирует котлы для ВСУ под Покровском и Славянском

Российские войска формируют котлы для Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Покровск и Славянск, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, эта тактика поможет измотать противника и быстрее добиться успеха на поле боя.

В последнее время мы используем грамотную тактику охватов: когда мы подходим к какому-то мощному укрепленному пункту или району и вместо того, чтобы брать его в лоб, начинаем обходить с севера и юга. Затем, когда образуется полукольцо, это означает, что данный объект находится под нашим огневым воздействием. На сегодняшний день мы наблюдаем, как на поле боя разворачиваются два крупных котла. Я бы так их назвал: это Покровско-Мирноградский, он уже создан, и котел Славянско-Краматорский, который на наших глазах сейчас формируется, — отметил Кнутов.

Он пояснил, что военные называют это изоляцией района боевых действий. После этого, по его словам, следует атака на объект: уничтожается вражеская артиллерия и бронетехника, разрушаются укрепления, устанавливается полная блокада, чтобы предотвратить доставку боеприпасов. Как подчеркнул эксперт, через две-три недели солдаты начинают чувствовать себя истощенными и уставшими.

Именно с этим связаны очень тяжелые бои в районе Доброполья. Если смотреть на большую карту и обозначить положение наших войск, то видно, что Доброполье — это охват Славянско-Краматорской агломерации с юга. Дальше будет продвижение через Харьковскую область, в том числе и в районе Волчанска и Красного Лимана, а также Северска. Это позволит нам выйти к непосредственно к Славянску и таким образом взять всю агломерацию в полукольцо, а затем установить контроль над транспортными коммуникациями, — добавил Кнутов.

Таким образом, по словам эксперта, огромная группировка войск численностью не менее 20 тысяч человек окажется изолированной. На этом фоне он отметил, что освобождение ДНР займет еще около полугода.

Ранее появилась информация, что военнослужащие элитного украинского подразделения «Скала» сложили оружие в Покровске. Среди сдавшихся были мобилизованные.

ВСУ
Покровск
Россия
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
А. Ефимов
