Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке

Туристы могли поскользнуться на скалах при восхождении на камчатский вулкан Вилючинский, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он объяснил, что в начале октября склоны горы уже покрываются слоем льда.

Предположу, что восхождение не сложное, а погода в высокогорье переменчивая. Сейчас граница между летом и зимой. В горах зима наступает раньше, в начале октября уже устойчивый снежный покров. И если внизу еще снег не лежит, то наверху — вполне. Скалы покрываются тонким слоем льда. Скользкие скалы опасны для восходителей, которые не готовы к таким переменам. Стандартный срыв. Штормовые ветра, обледенелые скалы, — отметил Киселев.

По его словам, группа туристов могла следовать по летнему маршруту, который в теплое время года проходят без страховки. Эксперт не исключил, что сорваться мог один и потянуть за собой остальных.