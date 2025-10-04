Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:30

Названа вероятная причина срыва туристов со склона вулкана на Камчатке

Альпинист Киселев: туристы на Камчатке могли поскользнуться на склоне вулкана

Туристы могли поскользнуться на скалах при восхождении на камчатский вулкан Вилючинский, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он объяснил, что в начале октября склоны горы уже покрываются слоем льда.

Предположу, что восхождение не сложное, а погода в высокогорье переменчивая. Сейчас граница между летом и зимой. В горах зима наступает раньше, в начале октября уже устойчивый снежный покров. И если внизу еще снег не лежит, то наверху — вполне. Скалы покрываются тонким слоем льда. Скользкие скалы опасны для восходителей, которые не готовы к таким переменам. Стандартный срыв. Штормовые ветра, обледенелые скалы, — отметил Киселев.

По его словам, группа туристов могла следовать по летнему маршруту, который в теплое время года проходят без страховки. Эксперт не исключил, что сорваться мог один и потянуть за собой остальных.

Ошибка с подстраховкой. Или, например, на участке, который летом проходят без страховки, а сейчас обледенел, и люди не поняли вовремя границу между тем, что можно пройти, а что уже нельзя. А если люди связаны веревкой, то один потянул других. Если трое улетели, то они, скорее всего, были в связке. Этот сценарий известен еще с 1865 года при восхождении на Маттерхорн. С тех повторяется с завидным постоянством, — подытожил Киселев.

Камчатка
вулканы
альпинисты
Россия
происшествия
горы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
