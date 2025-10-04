Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 15:41

Появилась неожиданная информация о третьей туристке у вулкана Вилючинский

МЧС: третья туристка не пострадала при срыве у вулкана Вилючинский

Одна из трех туристок, сорвавшихся при подъеме на вулкан Вилючинский, не пострадала, сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Женщину спускают к отметке 1,5 тыс. метров, где ее ожидают медики.

Спасатели добрались до третьей участницы восхождения, которая не пострадала. Начали ее спуск на высоту 1500 метров, где ожидают медики центра медицины катастроф, — сказано в сообщении.

Один из туристов погиб. Вторая девушка, сорвавшаяся с ним, получила тяжелые травмы. К эвакуации туристов подключили вертолет Ми-8. К вулкану отправили не только спасателей МЧС, но и специалистов медицины катастроф.

Лебедев также сообщал, что Вилючинский вулкан, высота которого составляет 2173 метра над уровнем моря, закрыт с 1 июля. По его словам, группа туристов, сорвавшихся при подъеме, не была зарегистрирована.

Между тем в МЧС сообщали, что камчатский вулкан Кроноцкий выбросил пепел на высоту свыше девяти километров. Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в акваторию Кроноцкого залива. На пути шлейфа населенных пунктов нет.
