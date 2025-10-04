На Камчатке среди сорвавшихся туристов оказался один погибший МЧС: на Камчатке погиб турист во время восхождения на Вилючинский вулкан

Один из туристов погиб во время восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС России. Девушка, сорвавшаяся вместе с ним, получила тяжелые травмы. Еще одна участница восхождения остается на склоне, к ней направлены спасатели, передает ТАСС.

Один из туристов, пострадавших на Вилючинском вулкане, погиб. Девушка, которая сорвалась вместе с ним, находится в тяжелом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей. Еще двое спасателей продолжают поиски третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону, — говорится в сообщении.

Ранее российский турист Андрей выжил после падения с 120-метрового водопада Он Чао в Азии: мужчину госпитализировали с переломом ноги. При этом две женщины из Мьянмы погибли, а две другие туристки пропали без вести после того, как течение унесло их группу во время купания.

До этого в Адыгее двое туристов сорвались со скалы на северном склоне горы Фишт. Один погиб, второй получил тяжелые травмы и не смог передвигаться самостоятельно. Спасателям пришлось работать в сложных погодных условиях, чтобы эвакуировать пострадавших. Остальные четверо участников группы ожидают помощи в Сочи.