Двое туристов сорвались со скалы в Адыгее

В Республике Адыгея двое туристов сорвались со скалы на северном склоне горы Фишт, сообщает пресс-служба МЧС России. Один человек травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй погиб. Всего в тургруппе было шесть человек.

Борт Ка-32 МЧС России доставил группировку спасателей и медика ЮРПСО МЧС России на северный склон горы Фишт. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, работу спасателей осложняют непогода и темное время суток. Остальные четверо участников тургруппы находятся в сопровождении спасателей на месте ночлега. Планируется, что эвакуация всех туристов в Сочи состоится на следующий день, 30 сентября.

