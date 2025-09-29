Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 20:02

Двое туристов сорвались со скалы в Адыгее

В Адыгее МЧС эвакуирует сорвавшихся со скалы туристов

Фото: t.me/mchs_official*

В Республике Адыгея двое туристов сорвались со скалы на северном склоне горы Фишт, сообщает пресс-служба МЧС России. Один человек травмирован и не может самостоятельно передвигаться, второй погиб. Всего в тургруппе было шесть человек.

Борт Ка-32 МЧС России доставил группировку спасателей и медика ЮРПСО МЧС России на северный склон горы Фишт. Сейчас сотрудники ведомства эвакуируют пострадавшего и погибшего туристов с опасного скального участка к месту ночлега, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, работу спасателей осложняют непогода и темное время суток. Остальные четверо участников тургруппы находятся в сопровождении спасателей на месте ночлега. Планируется, что эвакуация всех туристов в Сочи состоится на следующий день, 30 сентября.

Ранее в австрийских Альпах погибла 25-летняя девушка из Германии, сорвавшись с горного склона во время похода с влюбленным. Молодые люди заблудились, и при спуске по мокрым каменным плитам девушка поскользнулась, пролетев около 70 метров. Ее спутник стал свидетелем трагедии.

туристы
Адыгея
горы
МЧС
