29 сентября 2025 в 18:31

Девушка в горах сорвалась вниз на глазах у возлюбленного

Bild: туристка погибла после падения с высоты в Альпах на глазах у возлюбленного

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Девушка отправилась вместе со своим молодым человеком в горный поход в Альпы и погибла, сорвавшись со склона, сообщает Bild. Немецкая пара сняла домик для отдыха в австрийском Майрхофене. В воскресенье, 28 сентября, они начали свой пеший маршрут по Тирольской долине. Молодые люди, которым было 25 и 26 лет, планировали свой маршрут с использованием специального мобильного приложения, но в результате все же заблудились.

Их путь пролегал по крутому горному склону, поверхность которого была покрыта мокрыми каменными плитами и мхом. Во время спуска девушка поскользнулась и упала вниз, и ее партнер стал свидетелем этого падения. Она пролетела расстояние около 70 метров, после чего упала на каменистый участок.

Ранее в китайской провинции Сычуань 31-летний турист пытался подняться на гору Нама и упал со склона, пытавшись сделать селфи. Трагический эпизод произошел на отметке около 5500 метров, когда мужчина отцепился от основной группы, чтобы запечатлеть своих друзей. Он не удержал равновесие и начал стремительно скользить по ледяной поверхности склона. Возможности за что-либо ухватиться у него не оказалось, и падение продолжилось.

