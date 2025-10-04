Строители фортификаций не согласились с взысканием 1 млрд рублей Фигуранты дела о фортификациях под Белгородом обжалуют взыскание 1 млрд рублей

Суд в Москве постановил взыскать почти 1 млрд рублей с организаторов строительства оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщает ТАСС. Однако фигуранты дела намерены обжаловать вынесенное судебное постановление.

Все ответчики намерены обжаловать решение суда, — отметил участник процесса.

Ранее следственные органы начали работу по установлению возможных соучастников хищения бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений в Белгородской области. Согласно материалам следствия, один из чиновников санкционировал приобретение противотанковых тетраэдров, параметры которых не соответствовали требованиям технического задания. В результате его действий государству был причинен ущерб в размере свыше 251 млн рублей.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука по факту хищения свыше 176 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа в Севастополе. Бизнесмен заключил контракт с Министерством обороны России на поставку лесоматериалов, предоставив в ведомство фальсифицированные документы.