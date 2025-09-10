Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:13

В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты

Следствие ищет соучастников хищений на возведении фортификаций под Белгородом

Следственные органы начали поиск возможных соучастников хищений средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы. Правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для выявления новых фигурантов дела.

По данным следствия, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Алексей Базаров санкционировал закупку тетраэдров, размеры которых не соответствовали техническому заданию. В результате данных действий было похищено более 251 млн рублей.

До этого компания «Стройинвестрезерв», участвовавшая в строительстве оборонительных рубежей на белгородской границе, стала участником нового судебного разбирательства. Московская фирма «Техэксплуатация+» подала иск о взыскании с нее более 43 млн рублей. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука по факту хищения более 176 млн рублей при выполнении государственного оборонного заказа в Севастополе. Бизнесмен заключил договор с Министерством обороны России на поставку древесины, предоставив ведомству поддельные документы о стоимости и качестве материала.

