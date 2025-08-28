Фирму заставят выплатить компенсацию по делу об укреплениях на Белгородчине «Стройинвестрезерв» оштрафуют за фиктивные укрепления под Белгородом

Компания «Стройинвестрезерв», участвовавшая в возведении оборонительных рубежей на белгородской границе, оказалась в центре очередного судебного разбирательства, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Московская фирма «Техэксплуатация+» подала на нее иск о взыскании более 43 млн рублей. Дело рассматривается в закрытом режиме.

К процессу в качестве третьих лиц привлечены Минобороны и управление капстроительства Белгородской области. Согласно материалам, для имитации работ компания заключала фиктивные контракты. Однако, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из «директоров и учредителей» без каких-либо трудовых ресурсов, отмечается в иске.

Ранее, в июле, Генпрокуратура уже заявляла иск на 925 млн рублей к вице-губернатору области Рустэму Зайнуллину и ряду компаний, включая «Стройинвестрезерв», обвиняя их в мошенничестве. Ответчиками выступают предприниматели Дмитрий Боровлев, Константин Зимин и Иван Новиков.

Также суд в Москве арестовал бывшего главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошникова. Он проходит по делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений в регионе.